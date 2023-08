Incendio di San Cataldo: entro il 6 settembre la relazione sui danni subiti

LECCE - A poco più di un mese dall'incendio doloso che ha colpito San Cataldo, l'amministrazione comunale di Lecce esorta i cittadini che abbiano subito danni a inviare, non oltre il 6 settembre, una relazione dettagliata dei danni e delle spese, oltre a una stima di quelle da sostenere per il ripristino. Si tratta di un passaggio necessario nell'ambito della procedura di valutazione complessiva dell'impatto dei roghi sul patrimonio pubblico e privato, in attesa che la presidenze del Consiglio dei Ministri si pronunci sulla richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza inoltrata dal Comune di Lecce il 26 luglio e dalla Regione Puglia, due giorni dopo.

La mail a cui inviare la relazione, che deve essere corredata da documentazione fotografica, è protocollo@pec.comune.lecce.it: in questa prima frase di quantificazione è sufficiente l'autocertificazione, mentre in un momento successivo potrà essere necessaria una perizia asseverata. Le richieste devono rigardare opere autorizzate dall'ufficio tecnico comunale e devono essere escluse le spese il cui risarcimento è coperto da polizze assicurative. Possono, invece, far parte delle richieste le spese per la messa in sicurezza e la reintegrazione del patrimonio agroforestale di proprietà privata o pubblica.

Per quanto riguarda le attività economiche e produttive che lamentano un mancato guadagno per gli effetti negativi dell’emergenza, i titolari potranno quantificare il lucro cessante, producendo una documentazione attestante lo scarto tra l’incasso totale dei giorni dal 25 luglio al 05 agosto 2023 e quello del medesimo periodo dell’annualità 2022 o, in mancanza di tale valore storico, mediante la somma degli scarti tra gli incassi di ogni giornata lavorativa dal 25 luglio al 05 agosto 2023 e il valore medio degli incassi tra il 01 e il 24 luglio 2023.