Le varianti Covid sempre in circolazione: oltre 3mila nuovi casi. Otto i decessi

LECCE- S’incrementa il numero dei tamponi e test antigenici analizzati, esattamente 14.678 e la diffusione delle varianti al Covid-19 indica oltre il 20 per cento di nuovi casi di positività, ovvero 3.004 in tutta la regione. Il numero dei decessi nelle ultime 24ore è stato di otto e il numero complessivo delle persone morte per le complicanze legate all’infezione dall’inizio della fase pandemica sale così a 8.565.

I nuovi casi di contagio sono suddivisi tra i 985 nella provincia di Bari, i 307 nella provincia della Bat, i 195 della provincia di Brindisi, i 589 della provincia di Foggia, i 571 della provincia di Lecce e i 314 della provincia di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 32 persone risultate positive in Puglia, mentre per altri 11 casi la provincia di appartenenza è in via in definizione.

Risalgono a 20.548 le persone attualmente positive in Puglia, mentre negli ospedali si contano 206 ricoveri in area non critica (ieri erano 237) e 10 i pazienti più gravi in terapia intensiva.