Scuola futura, il ministro Valditara a Lecce: “Abbattere il divario fra Sud e Nord investendo sui docenti”

LECCE – Solitamente il ministro, first. Questa volta, invece, il ministro alla fine. Il momento della visita di Giuseppe Valditara – alla guida del Ministero dell’istruzione e del merito del governo Meloni – ha rappresentato l’atto conclusivo del camper itinerante che (partito dalla Puglia e alla volta delle altre regioni d’Italia) racconterà al Bel Paese la “Scuola futura”. Un miliardo e 70 milioni di euro quelli investiti nelle scuole pugliesi, a detta del numero uno del dicastero di viale Trastevere. “Abbiamo sbloccato molte risorse del Pnrr e vogliamo pensare alla Puglia come regione trainante per il resto del Paese, ma ci vuole un investimento nella istruzione”, ha dichiarato Valditara ai nostri microfoni, nel video disponibile qui di seguito.

“Non a caso l’iniziativa è partita da Lecce”, aggiunge il ministro. Si tratta appunto di “Scuola futura”, che attraverserà lo Stivale per illustrare il nuovo approccio all’istruzione e alla formazione professionale nell’ambito delle risorse di Agenda Sud e Pnrr (il Piano nazionale di ripresa e resilienza) e dei progetti che l’attuale esecutivo intende perseguire. Un modello che si fa strada da anni e che vuole avvicinare le aule degli istituti scolastici ai luoghi dell’impresa e del mondo del lavoro (nella speranza che non trasformi le persone in “unità di produzione”). Una modifica sostanziale della didattica e una, più formale, anche dei luoghi, con fondi e maxi risorse destinate soprattutto alla parte laboratoriale e maggiormente pragmatica della formazione.

Un intenso tour, da mattina a pomeriggio, nel cuore barocco. Accompagnato dal ministro agli Affari europei, politiche di coesione e Pnnr Raffale Fitto e dal senatore e presidente della Commissione Cultura a Palazzo Madama Roberto Marti, Valditara ha incontrato gli allievi della scuola per l’infanzia e quelli degli istituti superiori, così come i dirigenti scolastici, il personale docente e tutti coloro che orbitano attorno al mondo della formazione. Il punto di ritrovo in Piazza Sant’Oronzo, dove era stato parcheggiato il camper allestito con exhibit e giochi per i piccoli studenti. Momenti ludici e didattici, prima di spostare la grande “carovana” della giornata.

Alla visita ai laboratori delle scuole del centro, accompagnato fra gli altri anche dal presidente della Provincia Stefano Minerva e dal sindaco Carlo Salvemini, è poi seguito un dibattito al Castello Carlo V e una sosta a Palazzo Vernazza, dove è stato presentato uno speciale laboratorio a cura dell’Istituto “Presta- Columella” e dal Polo tecnico “Aldo Moro” di Santa Cesarea Terme.

Il momento finale della tre giorni è stato organizzato invece all’interno del Teatro Paisiello, dove tutti i partecipanti della giornata si sono dati appuntamento per un saluto e per un omaggio sul palco al ministro a cura dagli scolari e dalle scolare salentini. “Il messaggio che questo ministro e il Governo intendono lanciare è quello di abbattere in maniera integrale il divario fra Nord e Sud nella pubblica istruzione. Un divario che esiste nel corpo docente e nella formazione più in generale”, ha dichiarato Roberto Marti. “Lo si colma investendo sul personale, in particolare personale docente e sul collegamento tra scuole e imprese”, è la ricetta del senatore, salentino ed esponente della Lega.