Virus si mantiene stabile: sono 46 i nuovi positivi e i ricoveri sempre più in calo

Anche oggi oltre 6 mila tamponi processati e altri dodici i casi riconducibili alla provincia di Lecce. In flessione i ricoveri nei reparti ospedalieri, sono ora 74. Non si registrano nuovi decessi. Non solo covid: dalla Asl appello alle donazione per emergenza sangue

LECCE – Si mantiene pressoché stabile il numero dei contagi in Puglia nell’ultima settimana così come rilevato anche dal monitoraggio della fondazione Gimbe. E in termini d’incidenza è la provincia di Lecce (dove gli attuali positivi sono 234 rispetto ai 273 di venerdì scorso sulla base dell’ultimo report reso noto della Asl) a destare qualche preoccupazione in più con il dato più alto di casi giornalieri rispetto alle altre province rilevato anche oggi.

Il bollettino regionale riporta infatti che oggi in Puglia si contano 46 casi di contagio su 6.156 test effettuati, in linea con i dati registrati ieri e anche nell’ultima settimana. I casi positivi sono ripartiti tra i 10 in provincia di Bari, i 7 in provincia di Brindisi, i 5 nella provincia della Bat, i 9 nella provincia di Foggia, i 12 in provincia di Lecce e i 3 in provincia di Taranto.

Non sono stati registrati nuovi decessi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.767.226 test per verificare la positività al covid-19. I pazienti guariti sono 245.746, mentre i casi attualmente positivi tornano a calare, seppur lievemente, e sono ora 1.641, dieci in meno rispetto a ieri.

In ospedale sino ieri si contavano 76 ricoverati, che sono scesi ora a 74. Il totale dei casi positivi confermati in Puglia dall’inizio della pandemia è di 254.045

Per la campagna vaccinale intanto è stato raggiunto il tetto di 4.162.119 dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia sulla base del dato aggiornato alle 17 dal report del governo nazionale. Tali dosi rappresentano il 93,3 per cento di quelle consegnate dal commissario nazionale per l’emergenza che sono state sino ad ora 4.462.011.

In provincia di Lecce si sono raggiunte invece 763.411 dosi di vaccino somministrate di cui 451.447 prime dosi, 291.116 seconde dosi e 20.848 monodose. Prosegue la campagna di vaccinazione nei 12 punti vaccinali di popolazione, nei centri sanitari e a cura dei medici di medicina generale, negli ambulatori e a domicilio. Sono state 8.634 le vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri.

Non solo Covid: appello donazioni sangue

Non solo covid, con la stagione estiva torna a farsi pressante anche l’emergenza sangue negli ospedali salentini.

Come reso noto dal Servizio Immunotrasfusionale del Vito Fazzi di Lecce, dopo un paio d’anni, in cui la criticità della carenza di sacche era stata contenuta, quest’anno il problema si sta ripresentando con la solita problematica che mette a rischio i rifornimenti per gli interventi chirurgici.

Il direttore del reparto, Nicola Di Renzo, questa mattina ha lanciato un appello per la donazione del sangue, facendo sapere che sabato, in via eccezionale, i centri di Lecce e Gallipoli saranno aperti dalle 8 alle 20 e si può donare senza appuntamento.

Nel resto della settimana chi è intenzionato a donare il sange, può farlo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12, previo appuntamento telefonico nei centri trasfusionali degli ospedali di Lecce, Casarano, Copertino, Galatina, Gallipoli. A Lecce si può donare anche nel pomeriggio dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 18.