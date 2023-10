L’ambasciatrice di Polonia in Italia a Lecce per l’80esimo anniversario della battaglia di Montecassino

LECCE - Il prefetto di Lecce Luca Rotondi ha incontrato l’ambasciatore della Repubblica di Polonia in Italia, Anna Maria Anders, nell’ambito dell’evento “Italiani e Polacchi: popoli fratelli uniti dal sogno della libertà”.

È stato organizzato dall’Associazione Famiglie dei combattenti polacchi in Italia, in collaborazione con il Comando militare Esercito Puglia, in occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione e della battaglia di Montecassino. L’iniziativa si è svolta nella mattinata di ieri, presso la Caserma Pico di Lecce.

Il prefetto, nel dare il benvenuto all’ambasciatore, ha sottolineato l'elevato livello di integrazione della comunità polacca nel territorio salentino, ricordando lo stretto legame di amicizia e fratellanza tra il popolo polacco e quello italiano. L’incontro si è concluso con l’auspicio di nuove occasioni di confronto, per rafforzare i rapporti tra i due Paesi.