Abusi sessuali ai danni di un minorenne, indagato un sacerdote

LECCE - Un sacerdote residente in un comune del Nord Salento è finito sul registro degli indagati con l’accusa di aver molestato uno dei ragazzini che frequentava la sua parrocchia. Le molestie sarebbero avvenute in casa dell’uomo un paio di anni fa e, il malcapitato le avrebbe riferite ai genitori che si sono poi rivolti alla magistratura.

Il caso è finito all’attenzione sia della Procura per i minorenni (sotto la guida della procuratrice Simona Filoni) che di quella ordinaria, nell’inchiesta di cui è titolare il pubblico ministero Luigi Mastronianni.

Le accuse messe nero su bianco nella denuncia, sporta dall’avvocato Mario Fazzini per conto della madre e del padre del ragazzo, oggi quindicenne, sono state confermate da quest’ultimo durante l’incidente probatorio che si è tenuto tre giorni fa nel tribunale per i minorenni di Lecce, davanti al giudice per le indagini preliminari Marcello Rizzo.

Le sue dichiarazioni, rispetto alle quali vige il massimo riserbo, se ritenute attendibili dagli esperti, saranno utilizzate come prova in un eventuale processo.

Ma gli accertamenti sono in corso e sono finalizzati ad appurare se è vero che l’uomo, approfittando del suo ruolo e della fiducia della presunta vittima, in una circostanza l’avesse portata in casa sua e qui ne avrebbe in qualche modo abusato.

A difendere il parroco ci stanno pensando gli avvocati Giuseppe e Giulia Bonsegna.