Accusa un malore e si accascia, trovato senza vita il proprietario del “Pio Bove”

La drammatica scoperta fatta nel primo pomeriggio di oggi da un fornitore, giunto nella braceria di Alessandro Meo, in via Santi Giacomo e Filippo, a Lecce, per la consegna di bibite. Vani i soccorsi

LECCE - Il suo corpo senza vita è stato trovato da un fornitore che, dopo averlo contattato invano telefonicamente, era entrato nel suo locale per consegnargli bibite e ha allertato immediatamente il 118.

Ma, purtroppo, a nulla sono serviti i soccorsi per Alessandro Meo, residente a Merine (frazione di Lizzanello), molto noto in città per essere il proprietario del “Pio Bove”, storica macelleria e braceria, in via Santi Giacomo e Filippo, a Lecce. E proprio qui nella sua attività, che si è spento nel primo pomeriggio di oggi, in seguito a un malore.

Avrebbe compiuto 53 anni il 29 agosto. Lascia moglie e due figlie di dieci e sedici anni.