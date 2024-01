Cani randagi si scagliano contro una famiglia di asinelli: muore la madre

TRICASE - Un branco di cani randagi si scaglia contro una famiglia di asinelli, in una masseria nelle campagne di Tricase: muore la madre, ferita gravemente la cucciola e lesioni anche per gli altri animali presenti.

L’episodio è accaduto nelle scorse ore, non lontano dalla strada provinciale che collega la cittadina ad Andrano. Sotto gli occhi dei proprietari della struttura, i cani sono riusciti a scavalcare la recinzione, aggredendo la famiglia di asinelli. Inutile il tentativo dei titolari di difendere gli animali: l’asina, purtroppo, è morta subito.

Feriti gli altri asini presenti, lesioni più gravi per la cucciola che è stata sottoposta a un intervento e ora è sotto osservazione. Sul posto sono stati fatti arrivare i veterinari della Asl per le cure e per cercare di fermare il branco.