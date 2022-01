Al buio sulla statale 101, centrato da un suv. Ciclista grave in ospedale

LECCE - Un sabato sera che si chiude con l’ennesimo incidente stradale e con le sirene dell’ambulanza del 118 che hanno accompagnato la corsa disperata verso l’ospedale “Vito Fazzi” dove ora l’uomo investito è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono decisamente gravi.

Si tratta di un giovane ciclista di nazionalità straniera (ancora non identificato perché non aveva addosso alcun documento di riconoscimento) che poco prima delle 20 è stato travolto mentre in sella alla sua bicicletta stava percorrendo un tratto della statale 101, la Lecce-Gallipoli, in direzione del capoluogo.

Sul quel tratto dell’arteria stradale, per lo più al buio, secondo le norme del codice della strada, non ci sarebbe nemmeno dovuto essere. Invece proprio mentre si trovava all’altezza della curva in prossimità dello svincolo per Lequile-Dragoni, il ciclista è stato colpito da un’auto in transito, una Hyunday ix35, condotta da un 40enne residente a Surbo.

Un impatto violento che ha letteralmente disarcionato l’uomo dalla bici facendolo sbattere violentemente sull’asfalto con gravi ferite riportate al capo. Il suv ha colpito con la fiancata anteriore destra il mezzo a due ruote, e quest’ultimo nell’improvviso, quanto cruento impatto, si è accartocciato e spezzato in due.

Lo stesso investitore e gli automobilisti che si trovavano in quel frangente in transito si sono adoperati per segnalare l’incidente e per cercare di mettere in sicurezza il ferito dopo aver allertato subito i soccorsi.

Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 che ha trasportato lo sfortunato ciclista, in codice rosso, presso il vicino ospedale, il “Vito Fazzi” di Lecce. Per i rilievi e per garantire la sicurezza alla circolazione in quel tratto della statale, molto pericoloso, sono sopraggiunte tre pattuglie della polizia stradale di Lecce. Agli agenti il compito della ricostruzione della dinamica del sinistro e il compito di risalire all’identità del cittadino extracomunitario, che non aveva documenti, ma con sè aveva solo un cellulare.

La zona è stata raggiunta anche dal personale dell’Anas e il traffico è stato fatto deviare sino al termine dei rilievi e della messa in sicurezza della strada teatro dell’ennesimo sinistro dai risvolti drammatici.