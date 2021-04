Precipita nel dirupo per recuperare un aquilone, si frattura il bacino

ALLISTE – Un uomo di 43 anni di Felline, frazione di Alliste, è rimasto seriamente ferito, nel pomeriggio di oggi, nel tentativo di recuperare un aquilone rimasto impigliato in un albero, ai margini di un dirupo. Finendo per cadervi e fratturarsi il bacino.

L’incidente si è verificato nella zona delle serre, non lontano dalla chiesetta dedicata alla Madonna dell’Alto Mare, per la quale proprio in questo periodo, cioè la prima domenica dopo Pasqua, vi è la celebrazione dei devoti. Un momento di spensieratezza, dunque, ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando un aquilone si è bloccato fra i rami dell’albero, proprio nei pressi dello scosceso dirupo. Tanto che il 43enne, nel vano sforzo di liberarlo, ha perso l’equilibrio e ha fatto uno spaventoso volo al di sotto, per non mendo una decina di metri.

Chiamati i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, con tecniche Saf, si sono calati nel dirupo, riuscendo a recuperare il malcapitato. Era rimasto bloccata a causa delle ferite riportate nel brusco capitombolo, fino a riportare, in particolare, dolorose fratture al bacino. Fortunatamente, l’uomo è apparso cosciente e, una volta imbracato e riportato in cima, è stato consegnato agli operatori del 118, giunti con l’ambulanza dalla postazione di Ugento, e trasportato in codice rosso presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.