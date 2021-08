Alta velocità e l’auto si ribalta, quattro feriti: 18enne in Rianimazione

L’incidente è avvenuto questa notte, prima delle 2, sulla Collemeto-Santa Barbara. Il conducente e due passeggeri non sono in gravi condizioni. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

COLLEMETO - Sarebbe stata l’alta velocità a provocare il ribaltamento di un’autovettura, una Fiat Panda, sulla quale ieri notte viaggiavano quattro giovani. Per fortuna, tre di loro nell’impatto hanno riportato ferite ma non sono in gravi condizioni, mentre per uno dei passeggeri, un 18enne residente a Firenze è stato necessario il trasferimento in ambulanza nel reparto di Rianimazione nell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova tutt’ora.

L’incidente si è verificato sulla Collemeto-Santa Barbara e, stando ai primi riscontri svolti dai carabinieri giunti sul posto, la ragione sarebbe attribuibile al fatto che il conducente, un 20enne di Porto Cesareo, avrebbe premuto troppo l’acceleratore, perdendo così il controllo della vettura finita così fuori strada.

Nel sinistro, avvenuto intorno alle 2, non sono stati coinvolti altri veicoli. A prestare i soccorsi, oltre al personale del 118, anche i vigili del fuoco che sempre nella notte sono intervenuti per estinguere le fiamme di una vettura che aveva preso fuoco sulla strada che da Veglie porta a Torre Lapillo.