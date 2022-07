Ancora un dramma della solitudine, anziano trovato morto in casa

ARADEO - Un rituale purtroppo già visto in altre circostanze e l’ennesimo dramma della solitudine si è consumato, silenziosamente, stavolta in un’abitazione di via Dante Alighieri ad Aradeo. Per un anziano residente di 75 anni, del posto, purtroppo non c’era più nulla da fare.

Quando nel pomeriggio di oggi i sanitari del 118 sono stati allertati e sono giunti nell’abitazione hanno potuto constatare che l’uomo, che viveva da solo, e che i vicini di casa non vedevano in giro già da alcuni giorni, era deceduto da almeno cinque giorni. Le cause della morte sono riconducibili ad un malore.

L’allarme è stato lanciato nelle scorse ore proprio da alcuni abitanti della zona di via Dante e via Galilei, insospettiti dal fatto che da alcuni giorni non vedevano uscire da casa il loro vicino. E nessuno rispondeva al suono del campanello. Per questo si è cercato di contattare familiari e conoscenti dell’uomo e sul posto sono stati anche allertati i carabinieri della stazione di Aradeo e la polizia locale.

Una volta avuto accesso nell’immobile, che non presentava alcun segno di forzature a porte e finestre, il 75enne è stato ritrovato a terra, privo di vita, e gli accertamenti hanno consentito di appurare che il decesso è avvenuto per cause naturali.