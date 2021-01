Minacce al padre e poi l’aggressione nel giorno di Capodanno: in manette

NOVOLI – Dopo le vessazioni psicologiche e le minacce, aggredisce il genitore convivente. Nei mesi era divenuto sempre più violento nei confronti del padre, ma a Capodanno è finito in manette. È accaduto nelle ultime ore, a Novoli, dove i carabinieri della stazione locale hanno arrestato in flagranza di reato un uomo del luogo. L’indagato, ormai da tempo, avrebbe assunto degli atteggiamenti minatori e aggressivi verso la vittima.

Ma nella giornata di ieri, l’ennesima lite è sfociata in violenza. Intervenuti i militari dell’Arma, l’uomo è stato subito bloccato. Al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Lecce. Sono stati inoltre i carabinieri della stazione di Calimera a eseguire, sempre nella giornata di ieri, un’ordinanza sostitutiva dei domiciliari con la custodia cautelare in carcere.

La misura emessa dalla Corte di Appello di Lecce nei confronti di Danilo Carlino, un 44enne del luogo. L’uomo era ristretto presso la sua abitazione per reati contro il patrimonio. Evaso e poi sorpreso dai militari in flagranza, è stato trasferito in cella, a seguito della richiesta di aggravamento della misura disposta dall’autorità giudiziaria.