Sul posto intervento della polizia locale

Arresto cardiaco mentre è alla guida: tentativi di rianimazione e trasporto in ospedale

Un malore improvviso ha colpito nel pomeriggio un 64enne mentre a bordo della sua auto aveva imboccato via Puglia in direzione della statale 16 per Maglie. L’uomo ha perso i sensi ed è stato trasportato in gravi condizioni al Fazzi