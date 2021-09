In casa 700 grammi di cocaina e quasi 20mila euro in contanti: arrestato

In manette un 42enne residente a Magliano, la frazione di Carmiano: il cane antidroga ha fiutato l’ingente quantitative di stupefacente, sotto sequestro assieme al denaro e materiale per confezionare le dosi

MAGLIANO (Carmiano) – Perquisizione in casa assieme al cane antidroga e allo squadrone dei Cacciatori Puglia: i carabinieri scovano sette etti di cocaina e una somma di quasi 20mila euro in contanti. Stefano Coppola, un 42enne nato a Lecce e residente a Magliano, la frazione di Carmiano, è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della compagnia di Campi Salentina nelle scorse ore.

Durante il blitz in casa, pianificato da tempo dagli inquirenti al termine di un servizio di monitoraggio, l’uomo è stato trovato in possesso di 700 grammi di sostanza, parte dei quali sottovuoto e gli altri suddivisi in dosi. Oltre alla droga, nelle mani degli inquirenti sono anche finiti 19mila e 600 euro in contanti riposti in mazzette (anche quelle sottovuoto), un bilancino di precisione e vario materiale per confezionare le dosi di cocaina.

Al termine del controllo, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Coppola è stato accompagnato nel carcere di Borgo San Nicola. Gli investigatori dell'Arma cerceheranno ora di capire il luogo di provenienza dell'ingente quantitativo di droga e la sua destinazione.