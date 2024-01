Atto vandalico nel presepe della parrocchia: sfregiata la statua del Bambinello

ALLISTE - In linea di principio il periodo natalizio dovrebbe essere quello in cui anche le anime più inquiete dovrebbero acquietarsi per un po’ e perorare momenti di serenità e bontà. Magari dinnanzi ad una Natività artistica, e ben oltre la fede, che è simbolo, come in questo caso, di un'intera comunità e per tanto inviolabile. Non sempre, purtroppo, così accade.

Un gesto senza senso, o vandalico che dir si voglia, è quello che ha causato il danneggiamento della statua in terracotta del Bambinello posto nel presepe rupestre allestito come ogni anno dalla parrocchia di San Quintino di Alliste. Un gesto sconsiderato denunciato da molti fedeli e anche attraverso la pagina social della parrocchia retta dal parroco don Dario Donateo. L’episodio dovrebbe risalire alla notte di Capodanno e solo il giorno dopo si è avuto contezza che la statua adagiata nella mangiatoia era stata praticamente distrutta.

“La notte di Capodanno, in un gioco euforico e maldestro, la statua del Bambin Gesù del nostro presepe rupestre ha subito un irreparabile sfregio” scrivono in un post sulla pagina ufficiale della parrocchia della Trasfigurazione di Gesù Cristo, “è un atto di vandalismo, uno sfogo dei nostri figli che deve farci riflettere, ma è anche l'immagine di un Dio a pezzi, vicino a tutti coloro che si sentono così. Ripartiamo. Con Lui!”.

Il danneggiamento della statua del Bambinello, con testa mozzata e braccia e una gamba spezzate, ha generato grande disapprovazione e la ferma condanna della comunità di Alliste. L’opera tra l’altro faceva parte delle realizzazioni dell’artista locale Luigi Sicuro, recentemente scomparso e molto amato e stimato dai suoi concittadini.