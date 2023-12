Auguri di Natale: il comandante della Legione carabinieri “Puglia” in visita a Lecce

LECCE – Presso il comando provinciale dei carabinieri di Lecce si è tenuto il tradizionale saluto in prossimità delle festività di Natale con il comandante della Legione carabinieri “Puglia”.

Il generale di brigata Ubaldo Del Monaco è stato accolto dal colonnello Donato D’Amato, comandante provinciale, e subito dopo ha incontrato gli ufficiali, una rappresentanza dei militari presenti in sede, di quelli dei comandi periferici e delle stazioni, delegati del Cobar (consigli di base della rappresentanza militare) e una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Del Monaco ha ringraziato tutti i militari operativi sul territorio provinciale per l’impegno e la dedizione dimostrati in servizio, formulando a loro e alle rispettive famiglie i migliori auguri per le festività. Dopo aver indugiato sul ruolo svolto dall’Arma, il generale ha invitato i carabinieri a continuare sulla strada intrapresa allo scopo di dare efficaci e adeguate risposte alla crescente domanda di sicurezza delle comunità, con la raccomandazione che i cittadini possano trascorrere serenamente il periodo di fine anno.