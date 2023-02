Due auto in fiamme fra pomeriggio e sera. In un caso, colpa della cenere

LECCE - Una vettura avvolta dalle fiamme e totalmente danneggiata dalla furia del fuoco. Questa volta è accaduto nelle ore pomeridiane e gli accertamenti in corso lasciano ipotizzare che questa volta si sia trattato realmente di un fatto più che accidentale.

Il rogo si è sviluppato intorno alle 15,30 quando un’autobotte e una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lecce sono stati chiamati ad intervenire in un’abitazione di via Nanni a Squinzano, dove era stata segnalato l’episodio incendiario.

Le fiamme hanno interessato un fuoristrada Suzuky Jimmi posteggiato nello spazio scoperto di pertinenza dell’abitazione del proprietario del mezzo.

Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato totalmente l’autovettura e l’irraggiamento termico provocato dalle fiamme ha danneggiato anche un gazebo in legno e alcuni infissi. L’opera di spegnimento dei vigili del fuoco ha impedito ulteriori danni alle persone e alle cose, scongiurando pericoli per l’incolumità pubblica e privata.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento anche se anche tanto i caschi rossi quanto i carabinieri della stazione locale, giunti sul posto, hanno potuto apprendere che il proprietario si è lasciato sfuggire della cenere ancora ardente nelle vicinanze della vettura e poi il vento ha fatto il resto alimentando il rogo.

Secondo caso a Surbo

E non è tutto. Più avanti nelle ore, per la precisione intorno alle 19,45 una squadra dei vigili del fuoco di Lecce è intervenuta a Surbo, in via Cadorna per un secondo incendio che ha interessato, quuesta volta, una Peugeot 207. Da quanto constatato nell’immediatezza dei fatti l’incendio ha interessato la parte anteriore della vettura. L’opera di spegnimento ha impedito ulteriori danni a persone e cose ovvero pericolo per la pubblica e privata incolumità. Cause in corso di accertamento al fine di meglio verificare la natura dell’incendio.