Auto in marcia sulla statale, fumo e principio d’incendio. Vigili del fuoco limitano i danni

SOLETO - Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi per un automobilista che precorreva la strada statale Lecce-Maglie quando dal vano motore della sua auto si è propagata una coltre di fumo e la vettura, una Fiat Multipla, è stata interessata da un principio d’incendio.

Una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, in un tratto di strada solitamente interessato dal transito di auto in uscita dalla capoluogo, soprattutto se il conducente non avesse avuto la prontezza di accostare il mezzo e far intervenire subito i soccorsi.

L’episodio si è verificato, intono alle 14,30, all’altezza dello svincolo per Soleto. Il conducente ha riferito di aver avvertito un forte odore di bruciato mentre percorreva la strada, notando successivamente del fumo che fuoriusciva dal vano motore. Prontamente, ha fermato il veicolo e contattato la centrale operativa dei vigili del fuoco componendo il numero di emergenza del 115. La vettura intanto era già interessata da un principio di incendio a margine della carreggiata.

Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Maglie che ha gestito la situazione, contenendo ed estinguendo l'incendio e limitandone i danni, ponendo in sicurezza l’arteria stradale.