Auto prende fuoco nella notte e finisce contro il portone di una falegnameria

TAVIANO - Sono in corso le indagini per risalire al rogo che questa notte, intorno alle 2 ha distrutto, soprattutto nella parte posteriore, una autovettura, una Fiat, modello 500, di proprietà di un 54enne parcheggiata in via Tito Speri, a Taviano. Durante le prime fasi dell'incendio, il mezzo si è spostato autonomamente impattando contro il portone della vicina falegnameria.

Sul posto, è intervenuta una squadra del comando dei vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno provveduto a estinguere le fiamme, evitando ulteriori danni e preservando così la sicurezza pubblica e privata.

Al momento, come anticipato, le cause che hanno scatenato le lingue di fuoco sono oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti.

Sembrano esserci pochi dubbi, invece, sull'episodio avvenuto solo ventiquattro ore prima, a Matino, ai danni dell’autosalone Motorland srl di via Armellini, di cui è stata data notizia in precedente articolo.

