Autospurgo si ribalta e abbatte muro di una villetta: disagi a Porto Cesareo

PORTO CESAREO - Un singolare quanto, almeno inizialmente preoccupante, incidente si è verificato nella mattinata di oggi nella zona del Belvedere di Porto Cesareo dove una autocisterna in transito si è improvvisamente ribaltata, distruggendo anche il muro di recinzione di una villetta estiva della zona.

L’episodio si è verificata lungo la direttrice di via Mare Glaciale Artico, all’altezza dell’incrocio con via mare di Groenlandia. Il mezzo interessato è stato un autospurgo di una ditta di Nardò impegnato nel solito lavoro quotidiano di recupero e smaltimento dei reflui pressi le abitazioni le attività non ancora collegate alla rete fognaria.

Mentre l’autocisterna stava proseguendo per un tratto in salita della stradina della zona cesarina, forse a causa di una manovra errata o a un malfunzionamento dell’impianto dei freni, ha improvvisamente indietreggiato inclinandosi e ribaltandosi colpendo e buttando a terra un muretto di una villetta.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi per il conducente del mezzo che ha riportato qualche contusione. Sul posto è arrivata comunque anche un’ambulanza per un controllo sanitario. Intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Porto Cesareo che hanno rilevato il sinistro e provveduto a gestire la viabilità.

Il mezzo ha bloccato la strada ed è intervenuto successivamente un mezzo dei vigili del fuoco per il recupero. Disagi anche per lo sversamento di parte dei reflui contenuti nell’autospurgo sulla carreggiata.