Autovettura prende fuoco in piena notte: indaga la polizia

PRESICCE - Non si fermano i roghi nel Salento. Stanotte, intorno alle 2, ha preso fuoco una Citroen C3, in via Mazzini, a Presicce.

Le fiamme hanno colpito soprattutto la parte anteriore del veicolo, di proprietà di un'impiegata di uno studio notarile, danneggiando lievemente anche l'auto della sorella, una Mercedes, e le pareti della palazzina, nelle cui vicinanze era stato parcheggiato il mezzo.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Tricase e, stando ai primi accertamenti non sono state trovate tracce di liquido infiammabile o trovati altri elementi utili a poter sostenere l’ipotesi di un atto doloso. Ma a dire di più saranno le indagini avviate dagli agenti del commissariato di Taurisano.