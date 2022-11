Sequestrati nove cani: vivevano in condizioni precarie tra feci e sporcizia

BAGNOLO DEL SALENTO – Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. È questo il reto contestato a una donna di 58 anni di Bagnolo del Salento, che è stata denunciata dopo un sopralluogo svolto in un’area di campagna dove deteneva nove cani in condizioni che sono state ritenute, a dir poco precarie, dalle guardie zoofile dell’ente Guardie per l’ambiente di Lecce e dai carabinieri della stazione locale.

Gli animali sono stati sequestrati su disposizione della Procura di Lecce. Sembra che fossero detenuti in condizioni non proprio consone, peraltro legati con catene. Non è tutto. Una femmina di beagle, nel frattempo, ha anche partorito tre cuccioli. Questo sarebbe accaduto da appena una settimana e i poveri cagnolini, a quanto pare, non avrebbero goduto di un riparo idoneo, vivendo fra la sporcizia e le feci e urine di altri cani e di gatti.

I nove cani, una volta posti sotto sequestro, sono stati trasferiti in custodia giudiziaria presso alcune associazioni, in modo che ne abbiano cura, sperando in una futura adozione. “Ricordiamo che i cani sono esseri senzienti e come tali hanno bisogno di vivere in contesti di socialità e benessere psicofisico”, ricordano le guardie ambientali. “La legge – concludono – punisce qualsiasi atto di violenza e abbandono contro gli stessi”.