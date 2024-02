Bimba di 15 mesi arriva in ospedale e risulta positiva ai cannabinoidi: denunciati i genitori

SCORRANO – Bimba di appena 15 mesi arriva in ospedale in preda a un malore: risultata positiva ai cannabinoidi. Denunciati i genitori per omessa vigilanza, ora si indaga per fare chiarezza sull’accaduto. L’episodio sabato scorso, in un paese del litorale adriatico, quando madre e padre hanno accompagnato la figlioletta presso il pronto soccorso dell’ospedale di Scorrano.

Le condizioni della piccola hanno allearmato subito i medici, anche per via dei problemi di deambulazione. Durante gli accertamenti sanitari è emersa tuttavia la presenza di sostanze chimiche: immediata la segnalazione ai carabinieri per i successivi approfondimenti. In casa dei due genitori i militari hanno rinvenuto tracce residue di cannabis, sulla cui detenzione si sta ora lindagando per accertare la responsabilità.

Fortunatamente la bambina, al momento ricoverata nel reparto di Pediatria della struttura scorranese, non versa più in gravi condizioni. È tenuta sotto osservazione da parte del personale ospedaliero, mentre è scattata la segnalazione al Tribunale dei minori per ulteriori verifiche nei confronti dei genitori.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.