“Corriere” della droga salentino viene fermato a Bari con quasi 10 chili di cocaina

BARI – Viaggiava in auto con otto panetti di cocaina, per quasi 10 chili, ma è stato fermato dai carabinieri del comando provinciale di Bari e arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A finire in carcere, nei giorni scorsi, è stato Gianni Semerano, un uomo di 42 anni di Leverano. Si tratta di un’operazione passata quasi in sordina, nelle cronache, senza riferimenti precisi, ma che LeccePrima ha verificato fino in fondo. Scoprendo come fosse salentino l’uomo che i militari hanno bloccato, alla guida di un mini Suv nero, mentre stava percorrendo la tangenziale di Bari in direzione Sud. Probabilmente stava rientrando nel Salento con lo scottante carico.

I carabinieri hanno deciso di fermare il veicolo poco prima dell’uscita 12 (Bari Carrassi–Bari Carbonara), dato che procedeva con “andatura sospetta”. Si presume che dietro a tutto possa esservi un’indagine di più ampio respiro – come minimo una soffiata, nel caso in questione –, visto che la perquisizione ha portato alla scoperta di circa 9 chili e mezzo di cocaina. Difficile pensaere a un colpo di fortuna.

Tant'è. In attesa di avere più informazioni, basti sapere che i panetti erano stati nascosti sotto i sedili anteriori dell’autovettura, finita sotto sequestro, con tutto lo stupefacente (qui, il video delle operazioni), Semerano è stato così dichiarato in arresto e condotto in carcere, a Bari.

Successivamente, il giudice peer le indagjni preliminari del Tribunale di Bari ha convalidato l’arresto e, accogliendo parzialmente la richiesta del pubblico ministero, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.