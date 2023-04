Bloccato al largo con il kitesurf: soccorso in mare dalla guardia costiera

PORTO CESAREO - Ancora un’uscita imprudente di svago in mare, al largo della marina di Torre Lapillo, e il cambio repentino della direzione del vento ha messo in seria difficoltà un giovane che aveva raggiunto nel pomeriggio il litorale ionico per un’escursione con il suo kitesurf.

Il malcapitato dopo l’uscita in mare non è più riuscito a raggiungere la riva ed ha cercato di segnalare la sua situazione di difficoltà a chi si trovava in quel momento nella zona costiera. Da qui è partita subito una segnalazione al numero per le emergenze in mare 1530 che ha consentito di attivare la sala operativa della capitaneria di porto di Gallipoli che ha coordinato la fase di intervento per il recupero del kitesurfista.

Nella zona è stata inviata un motovedetta della guardia costiera che si è posta alla ricerca e al successivo soccorso della persona in difficoltà. Con l’ausilio anche del personale del consorzio dell’area marina protetta di Porto Cesareo, giunto con un gommone, il kitesurfista è stato recuperato e trasbordato sul mezzo della capitaneria per poi essere trasportato per lo sbarco nel porto di Gallipoli.

Per l’uomo solo tanto spavento, ma le sue condizioni di salute sono risultate buone e senza ulteriori conseguenze.