Bomba d’acqua nel Copertinese: strade allagate e automobilisti bloccati

COPERTINO – Minuti di paura, nella zona tra Copertino e Leverano, per una bomba d’acqua che si è abbattuta nel primo pomeriggio. Strade e cantine allagate e automobilisti rimasti bloccati negli abitacoli dei propri veicoli.

Diverse le telefonate giunte alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco per segnalare disagi che sono poi rientrati, in particolar modo nel centro copertinese. Tanto da non rendere neppure necessari gli interventi del personale del 115: i conducenti sono riusciti autonomamente ad abbandonare le vetture e a mettersi al riparo.

L’allarme è cessato dunque nel giro di pochi minuti. Ma il rischio piogge, invece, non è terminato. Dalla protezione civile della Regione Puglia infatti l’attenzione resta alta. Fino alla giornata di domani sarà valida l’allerta meteo “gialla” per possibili rovesci e conseguenti disagi.