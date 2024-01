Il 115 interviene per domare l’incendio di un’auto, ma nell’abitacolo trova il cadavere di un 69enne

LECCE – Pompieri intervengono per domare un incendio in città, poi la scoperta shock: all’interno dell’abitacolo il cadavere di un uomo. Il ritrovamento del corpo di un 69enne residente a Modena, identificato nel corso della mattinata, è avvenuto intorno alle 3 della notte in via Cavalieri dell’Ordine di Vittorio Veneto, nei pressi di via Taranto.

Una squadra del 115 è sopraggiunta per spegnere il rogo che ha colpito una Kia Carens, modello a sette posti. Al termine delle operazioni, il macabro ritrovamento: all'interno vi era il corpo dell'uomo senza vita. Immediato l’intervento dei carabinieri della compagnia di Lecce. I militari hanno da subito cercato di mettersi in contatto, senza riuscirci, con il proprietario del veicolo.

Dai primi riscontri emersi in mattinata, sembrerebbe che l'identità del titolare della vettura coincida con quella del corpo rinvenuto: si tratta del 69enne residente nella città emiliana. In un primo momento non si avevano certezze circa la sua identità. Né si poteva eslcudere che l’auto potesse essere stata ceduta di recente o concessa in prestito. Gli uomini dell’Arma hanno eseguito gli accertamenti per ricostruire la tragica vicenda a monte della quale, questo il forte sospetto, vi sarebbe stato probabilmente un gesto suicidario. La salma dell’uomo, nel frattempo, è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

Maggiori dettagli nel corso della mattinata

