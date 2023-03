Cade un pino per la forza del vento: Villa Comunale era chiusa per precauzione

LECCE – Un albero di pino è caduto all’interno della Villa Comunale, nel pomeriggio di oggi, nei pressi della ex casa del custode. Non ci sono state conseguenze di alcun tipo perché i giardini pubblici erano chiusi già dalla giornata di ieri in via precauzionale dopo l’allerta meteo della protezione civile per i rischi legati all’intensità del vento.

Il provvedimento del settore Ambiente, come di consueto in casi come questo, interessava anche il campo Montefusco, il cimitero, il parco ex Galateo, cioè tutte quelle aree verdi pubbliche dove ci sono alberi vecchi e alti. Proprio il parco di quello che una volta era il sanatorio antitubercolare è stato chiuso per mesi allo scopo di consentire la messa in sicurezza di numerosi pini (e l'abbattimento di quelli troppo a rischio), ed è stato riaperto a novembre. La Villa Comunale rimarrà chiusa anche domani per le operazioni di messa in sicurezza.

La forza del vento ha determinato la caduta di un albero anche a ridosso della Tangenziale Est, già ieri sera. Il cedimento è avvenuto 300 metri l’uscita per Maglie, in direzione ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la carreggiata che era stata invasa dalla parte più alta dell’albero.