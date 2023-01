Scivola dalla scogliera sulla litoranea: salvato dopo la rovinosa caduta

LA FRAULA (Santa Cesarea Terme) – Scivola da una scogliera e resta intrappolato in un punto impervio della costa salentina, dopo un brusco e violento capitombolo: sono state ore concitate di paura quelle vissute da un uomo, caduto accidentalmente, nei pressi della località “La Fraula”, che sorge sulla litoranea che collega Porto Badisco a Santa Cesarea Terme.

Dalle prime informazioni, l’uomo, un 51enne originario di Campi Salentina, al momento dell’incidente, accaduto attorno alle 12,50, stava effettuando degli scatti fotografici, quando, in circostanze da chiarire, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando dal costone roccioso, con una caduta rovinosa sulla scogliera ripida e andando ad impattare sulla stessa, per poi restare incastrato e bloccato in un punto impervio, non raggiungibile via terra.

Sul posto si è reso necessario l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per recuperare il ferito: il mezzo speciale dei pompieri, arrivato in zona, poco dopo l’incidente, ha provveduto, non senza difficoltà a salvare l’uomo.

Nella zona erano presenti per tutte le operazioni i mezzi del 118, con i sanitari pronto a prestare i primi soccorsi all’uomo ferito, il personale della guardia costiera, intervenuto via mare, e le forze dell’ordine.

Una volta recuperato, l’uomo è stato trasferito in ambulanza al “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova in osservazione e, da quanto si apprende, non è pericolo di vita, anche se ha riprotato un trauma cranio-facciale e fratture varie. Sono in corso i necessari accertamenti con lo scopo di verificare l’esatta dinamica dell’evento.

Sul posto, non lontano da Torre Minervino, hanno operato squadre dei vigili del fuoco di Maglie e Tricase, il Reparto Saf (Speleo-alpino-fluviale) e il reparto volo elicotteri di Bari.