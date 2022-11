Ladri a scuola e pure in chiesa, dove rubano circa 10mila euro

LECCE – Ladri a scuola e pure in chiesa. Ed è stato proprio nel secondo caso che i malviventi hanno fatto bottino pieno. Si aggira, infatti, attorno ai 10mila euro in contanti la refurtiva sgraffignata nella parrocchia San Francesco d’Assisi di Campi Salentina. Molto meno corposo quanto arraffato, invece, nella succursale del liceo scientifico “Don Tonino Bello” di Copertino, dove ignoti si sono prodotti nel solito furto di monete dai distributori di snack e bevande. Non si andrà oltre ai 150 euro.

Campi Salentina, dunque, è stata teatro di un colpo avvenuto nel fine settimana. E proprio in pieno centro, nella chiesa parrocchiale di San Francesco d’Assisi di corso Italia. Ignoti hanno forzato una finestra e si sono introdotti in questo modo in un ufficio all’interno dell’antica chiesa, risalente al XVII secolo. I soldi, frutto di offerte, erano custoditi in un cassetto. I malviventi hanno rovistato in giro, fino a riuscire a scovarli e a fuggire. Senza essere notati da nessuno e sapendo, forse, anche dell’assenza di telecamere. Il caso è stato denunciato presso il comando compagnia locale dei carabinieri dal padre superiore.

Risale a ieri mattina, invece, la scoperta del furto nella succursale dello scientifico di Copertino, in via Mogadiscio. Qui, al momento di ricominciare una nuova giornata di lezioni, il personale ha scoperto che qualcuno si era introdotto in un momento imprecisato all’interno dell’edificio (si suppone fra il fine settimana e il ponte del 1° novembre), forzando due distributori automatici, per estrarne le monete. Nelle ore successive, il furto è stato denunciato presso la tenenza dei carabinieri dalla dirigente scolastica. Anche in questo caso, non vi è in loco copertura di telecamere, ragion per cui i militari dovranno sperare di trovarne altre, nelle vicinanze, alle quali affidarsi per le indagini.