Cane legato ad una catena e non iscritto all’anagrafe. Diffida e sanzioni per un pensionato

GAGLIANO DEL CAPO – Ancora un caso di potenziale maltrattamento e di cattiva conduzione degli amici a quattro zampe e scattano diffida e doppia sanzione (per un totale di settecento euro) ai danni del padrone di un cane nel territorio di Gagliano del Capo.

L’attività di vigilanza e sanzionatoria è stata condotta dal nucleo di polizia giudiziaria delle guardie zoofile Agriambiente di Lecce, con il vice coordinatore provinciale Pierre Luigi Trovatello. Le guardie zoofile sono intervenute dopo aver appurato la presenza, all’interno di una proprietà privata di Gagliano del Capo, di un cane legato ad una catena.

Immediato è scattato l’accertamento nei confronti di un pensionato del posto. A seguito del sopralluogo all’uomo sono stati contestati due distinti illeciti di natura amministrativa: uno per la mancata iscrizione del cane nella banca dati degli animali d’affezione, e il secondo per la violazione della normativa specifica che vieta la detenzione a catena. L’ammontare della doppia sanzione, come detto, è stata di settecento euro, con l’aggiunta delle diffide accessorie comminate dagli organi di polizia giudiziaria.

“Malgrado da anni sia obbligatorio il microchip e l’iscrizione nella banca dati animali d’affezione della Puglia e malgrado la non poca informazione in riferimento al divieto di detenzione dei cani a catena, o in spazi inidonei” spiega Pierre Luigi Trovatello, “purtroppo ancora oggi ci troviamo di fronte a queste tristi realtà, che speriamo possano cambiare, senza che sia necessaria l’azione repressiva da parte degli organi di vigilanza. L’invito che rivolgiamo ai cittadini è quello di essere responsabili quando si tratta di dover gestire delle vite, in questo caso quelle dei nostri amici animali”.