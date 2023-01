Presunti maltrattamenti di animali nel canile comunale: assolto l’ex dirigente

CALIMERA – È stato assolto l’ingegnere ed ex dirigente dell’ufficio tecnico del Comune di Calimera, Antonio Castrignanò, nella vicenda penale relativa alle condizioni sanitarie del canile di proprietà dell’Ente. L’uomo è stato assistito e difeso dall’avvocato Silvio Verri.

La vicenda ha avuto inizio nel febbraio 2018, quando a seguito di un esposto di alcuni attivisti, la struttura comunale, che ospitava circa cinquanta cani, veniva ispezionata dal servizio veterinario della Asl di Lecce e dai carabinieri, che rilevavano la mancanza di autorizzazioni e una precaria situazione igienico-sanitaria, tanto da ipotizzare il reato di maltrattamento di animali e di violazione della normativa antinfortunistica a carico del dirigente dell’ufficio tecnico.

Nel 2020, quindi, aveva inizio il relativo processo penale innanzi al Tribunale di Lecce (con giudice D'Ambrosio), nel corso del quale la difesa, depositando copiosa documentazione amministrativa, dimostrava l'estraneità ai fatti del proprio assistito, che, nel corso degli anni, aveva sempre cercato di migliorare la situazione del canile, scontrandosi tuttavia con le difficoltà economiche dell'Ente che rendevano impossibile lo stanziamento di fondi adeguati.

Inoltre, a partire dal 2016, la responsabilità del settore Lavori pubblici e manutenzione era passata ad altro dirigente, e dunque lo stesso Castrignanò non era neppure più titolare dell'ufficio che avrebbe dovuto provvedere ai lavori necessari per mettere in sicurezza la struttura.

Oggi, dunque, accogliendo le richieste del difensore, avvocato Verri, il tribunale ha assolto Castrignanò dal reato di maltrattamento di animali per non aver commesso il fatto, e dagli altri reati contestati perché il fatto non sussiste.