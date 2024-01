Accusato di estorsione continuata: 135mila euro dal 2016. Arrestato un 44enne

CARMIANO – Avrebbe estorto a un imprenditore e a un suo collaboratore, che operano nel settore delle onoranze funebri, più di 135mila euro nell’arco di circa sette anni. E dal 2016 a oggi, non sarebbe mai stata presentata una denuncia per timore di eventuali ritorsioni. Ma alla fine, le vittime, esasperate dalle continue minacce poste in essere ogni volta che provavano a rifiutarsi di corrispondere le somma richieste, hanno deciso di affidarsi ai carabinieri e raccontare tutto. Ed è così che, all’ultimo appuntamento per la consegna di denaro, si sono presentati anche i militari. La classica trappola nella quale è caduto Toni Saponaro, 44enne di Carmiano.

A fermarlo, per la precisione, sono stati i carabinieri della Sezione operativa della compagnia di Campi Salentina, in collaborazione con i colleghi della stazione di Carmiano. Saponaro risponde di estorsione continuata ed è finito in carcere.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, subito informata dei fatti, sono partite, dunque, dopo che è stata formalizzata la querela. E l’attività investigativa ha consentito così di individuare in Saporaro l’uomo che, in più occasioni, secondo il racconto delle vittime e gli elementi di prova a riscontro raccolti dai militari dell’Arma, avrebbe estorto denaro per prestazioni lavorative mai effettuate. Saponaro ora si trova in carcere, a Lecce.

Il precedente del pestaggio

Quello di Toni Saponaro è un nome che molti ricorderanno, per una vicenda che risale ai primi di ottobre del 2018, quando, con altri tre uomini, fu accusato di un violento pestaggio ai danni di un ragazzo che secondo loro si sarebbe appropriato di un quantitativo di marijuana (coltivata in una zona di campagna, tra Leverano e Carmiano) e di averne restituita solo una parte. Inizialmente erano stati accusati di tentato omicidio, reato poi riqualificato in tentate lesioni personali aggravate, confermando comunque la detenzione illegale e il porto di un’arma da fuoco. Patteggiarono tre anni e mezzo a testa nel maggio del 2019.

