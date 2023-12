Tenta il suicidio con un coltello, viene ritrovato ferito e portato in ospedale

CARMIANO – Un 63enne di Carmiano è stato soccorso stamattina e portato in ospedale, al “Vito Fazzi” di Lecce, dopo essere stato ritrovato in casa con una ferita all’altezza dell’addome. Un gesto autoinflitto, stando a quanto sarebbe stato spiegato successivamente dallo stesso 63enne e verificato anche dai carabinieri, una volta messi in allerta sul caso.

L’allarme è partito da alcuni parenti dell’uomo, dopo che è stato rinvenuto sanguinante e confuso. Il 63enne è stato preso in carico dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale; la ferita, presumibilmente provocata usando un coltello da cucina, non sarebbe nemmeno particolarmente profonda.

La vicenda è finita al vaglio dei carabinieri della stazione locale, dipendenti dalla compagnia di Campi Salentina, che hanno avviato alcuni accertamenti per verificare se le dichiarazioni rese dall’uomo, circa il fatto di essersi ferito da solo, siano attendibili. In questi casi si vagliano una serie di aspetti: eventuali segni di effrazione in casa e di lotta, o la possibilità che l’evento possa essere avvenuto altrove, rispetto al luogo in cui è stato rinvenuto il ferito. Ma non è stato trovato alcun elemento che indichi qualcosa di diverso rispetto a un tentativo di suicidio, le cui motivazioni non sono note.