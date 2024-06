Colto da malore mentre fa pesca in apnea, nulla da fare per un uomo di 67 anni

CASABALATE – Ha amato il mare per tutta la vita, nel mare è scomparso mentre stava facendo pesca in apnea. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio a Casalabate, marina di Trepuzzi e Squinzano, nel tratto nei pressi del lido Era Ura, sulla litoranea che collega alla vicina Torre Rinalda. A perdere la vita, Nicola Refolo, 67 anni, residente a Lecce.

Come detto, l’uomo stava facendo alcune immersioni, quando deve essere stato colto da un malore improvviso. E, purtroppo, quando dalla riva qualcuno si è accorto di quel corpo immobile, a fior d’acqua, ormai c’era già ben poco da fare. I bagnini del vicino lido si sono lanciati per recuperarlo e portarlo a riva per i primi soccorsi, sono stati chiamati nel frattempo anche gli operatori del 118, ma, purtroppo, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano e alla fine non s’è potuto fare altro che constatare il decesso di Refolo.

Sul posto sono intervenuti i militari della guardia costiera dell’Ufficio circondariale marittimo di Otranto e i carabinieri della stazione di Trepuzzi. Sentito il pubblico ministero di turno, la salma è stata riconsegnata alla famiglia e trasferita presso la camera mortuaria del cimitero di Trepuzzi.

Nativo di San Pietro Vernotico, di Trepuzzi è la moglie ed era, quindi, un comune che frequentava con assiduità. Docente scolastico, dopo molti anni in Lombardia, Nicola Refolo era rientrano nel Salento e, prima di raggiungere la pensione, aveva insegnato presso il Liceo artistico di Lecce.

I suoi amici lo chiamavano “l’artista del mare”, perché al grande fratello blu, citando un passo della nota canzone di Umberto Tozzi e Raf, aveva dedicato l’intera esistenza. Non solo era esperto di pesca, ma aveva anche creato preziose illustrazioni e sculture di terracotta, tutte con il mare e gli esseri che lo popolano come tema centrale. E poi, aveva scritto per importanti riviste di settore e fatto parte di diverse associazioni a tutela del mare, fondendo, dunque, passione e competenza. E il destino ha voluto per lui che proprio nelle acque tanto amate dovesse spirare.

