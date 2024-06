Choc in paese, anziano trovato morto in casa con lividi sul corpo: si indaga per fare luce

CASTRIGNANO DE’ GRECI – Un anziano di 82 anni è stato trovato morto in circostanze sospette, nel pomeriggio di oggi, dalla figlia che, rientrando dal mare, era andato a fargli visita. Scioccante la scena che deve esseri presentata agli occhi della donna, quando è entrata nell’abitazione.

L’uomo, che non deambulava, tanto da essere costretto su una sedia a rotelle, era riverso per terra, ormai privo di vita. Sul corpo, diversi lividi, segni presumibilmente compatibili con percosse. E chi avrebbe dovuto accudirlo, un badante straniero, steso nel letto, in stato confusionale, forse per l’assunzione di sostanze.

La vicenda è venuta a galla in queste ore a Castrignano de’ Greci, in via Trieste. Sul posto sono intervenuti carabinieri dipendenti dalla compagnia di Maglie e operatori del 118. A quanto si apprende, il badante era stato assunto da circa un paio d’anni e, fino a questo momento, non sembra che vi fossero state avvisaglie di qualche anomalia, tale, almeno, da destare sospetti.

Tutta la storia, comunque, è ancora da definire con precisione nella dinamica e, sul posto, è intervenuta anche la scientifica per i rilievi. Il badante, nel frattempo, è stato portato via dall’abitazione con un’ambulanza, scortata da un’auto dei militari.

Eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.

