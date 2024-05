Centro storico e stazione: controlli dei carabinieri, ritirate tre patenti di guida

LECCE – Sono oltre 40 le persone identificate e 30 i mezzi controllati ieri sera dai carabinieri nel centro storico e nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce, le zone di maggiore aggregazione giovanile e quelle dove è minore la sicurezza percepita dai residenti.

Il bilancio dell’attività svolta dai militari della compagnia di Lecce con il supporto dei loro colleghi delle squadre di intervento operativo dell’11esimo reggimento “Puglia” è di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo perché il conducente non aveva mai conseguito la patente, di tre patenti ritirate per guida con un livello alcolemico superiore al consentito e di 15 sanzioni per violazioni del codice della strada (4 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza).

Dal comando provinciale dell’Arma si assicura che i servizi straordinari di controllo del territorio salentino continueranno nei prossimi giorni.

