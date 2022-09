Cerca di sedare lite, ma finisce in ospedale: ferito al braccio colpito con una bottiglia rotta

LECCE - Ennesima lite e momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di oggi a Lecce, in via Don Bosco, all’altezza dell’incrocio con via Lombardia, dove al termine di un’accesa discussione un uomo di 34 anni di nazionalità senegalese è rimasto ferito a seguito di alcuni colpi inferti con i cocci di una bottiglia.

L’uomo è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 e poi trasferito, in codice giallo, presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, per ulteriori medicazioni e accertamenti in seguito ai tagli e alle ferite riportate, causate dai fendenti ricevuti. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.

L’episodio è ancora in fase di accertamento da parte degli agenti della sezione Volanti che sono intervenuti sul posto a seguito delle segnalazioni dei residenti messi in allarme dalle urla e dall’aggressione che ne è seguita.

A quanto è stato possibile ricostruire sembra che la lite abbia coinvolto tre cittadini extracomunitari e l’uomo ferito sembra essere intervenuto per sedare un precedente alterco scoppiato in strada tra una coppia di connazionali. Da una prima ricostruzione dell’accaduto pare che l’uomo abbia tentato di fare da paciere nella discussione tra un uomo e una donna, ed ha finito per avere la peggio.

Il malcapitato è stato ferito al braccio sinistro da alcuni colpi inferti con una bottiglia rotta ed è stato poi soccorso e trasferito in ospedale. Indagini sono in corso per risalire al responsabile del ferimento e ricostruire tutti i passaggi della lite che avrebbe potuto avere conseguenze anche più gravi.