Cocaina nascosta nella playstation e tra gli indumenti, condannato un 33enne

TRICASE - E’ stato condannato a tre anni di reclusione e al pagamento di una multa di 10mila euro Vitale De Francesco, il 33enne di Tricase arrestato lo scorso 6 luglio, dopo che i carabinieri della compagnia locale trovarono nel suo appartamento quasi 176 grammi di cocaina: 155,19, in una busta in cellophane trasparente, chiusa con del nastro adesivo di colore nero, occultata tra gli indumenti nel comò della camera da letto, e 20,80 grammi suddivisi in 5 involucri in cellophane termosaldati, nascosti nel dispositivo della Playstation posizionato su un mobile del salone.

La droga fu sequestrata dai militari insieme a due bilancini di precisione, materiale utile al confezionamento delle dosi, e alla somma di 440 euro.

La sentenza è stata emessa ieri dal giudice Michele Toriello, al termine del processo abbreviato durante il quale la pubblica accusa (rappresentata dal pubblico ministero Maria Consolata Moschettini) aveva invocato una condanna a quattro anni e 18mila euro di multa.

Dopo il verdetto, De Francesco (assistito dall’avvocato Dario Paiano), è tornato un uomo libero, essendo stata disposta la revoca dei domiciliari, ai quali fu sottoposto subito dopo l’interrogatorio in carcere durante il quale ammise le sue responsabilità.