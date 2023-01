La comandante della polizia locale disarma malviventi: rapina sfumata

COLLEPASSO – È finita con due giovani in fuga, a piedi, e la comandante della polizia locale di Collepasso, Maria Grazia Esposito, costretta a fare ricorso alle cure mediche, quella che con ogni probabilità intendeva essere una rapina. L’occhio attento della comandante, infatti, ha intercettato quest’oggi il passaggio sospetto di due soggetti in scooter in piazza Malta, zona centrale del paese le cui intenzioni si sono palesate poco dopo con particolare rudezza.

Probabilmente ha attirato l’attenzione della comandante il fatto che i due, con caschi integrali, avessero svoltato da via Messina procedendo contromano. Nello slargo si trova un’attività commerciale, il negozio di casalinghi Bolle di sapone. Ed era quello, presumibilmente, il loro obiettivo. Sta di fatto che quando la comandante si è avvicinata per chiedere i documenti, i due si sarebbero posti in modo aggressivo, arrivando a una vera e propria colluttazione, durante la quale uno dei due ha perso pure un coltello.

A quel punto, sono stati costretti alla fuga, mollando pure lo scooter che, a quanto sembra, sarebbe stato rubato nei giorni precedenti nella zona di Taurisano. Sul posto sono intervenute anche altre forze dell’ordine. Per arma e scooter è scattato il sequestro, mentre la comandante si è fatta medicare per le lesioni subite durante la concitata situazione, per fortuna non gravi.

C'è da dire che Maria Grazia Esposito proprio nei giorni scorsi, con una collega, l'agente Donatella Rossetti, ha ricevuto un riconoscimento per aver soccorso un'anziana di 89 anni rimasta ferita dopo una caduta e ritrovata riversa sul pavimento, dove giaceva da un paio di giorni, senza riuscire a chiedere soccorso. Nella cirostanza, è stata letteralmente abbattuta la porta di casa per entrare.