Colpito con pietre e ritrovato senza vita in una cisterna: inflitti 14 anni al fratello

SPECCHIA - E’ di quattordici anni di reclusione la condanna inflitta a Nicola Scupola, il 70enne di Specchia che il 24 marzo scorso uccise il fratello Vincenzo, 78enne, nel fondo di questi, sulla strada comunale Fontanelle di Specchia , colpendolo con almeno una pietra in diverse parti del corpo, soprattutto in testa e al volto, per poi trascinarlo, quando era oramai esanime, in una vicina cisterna di raccolta dell’acqua piovana.

La sentenza è stata emessa oggi dal giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Lecce Marcello Rizzo, all’esito del processo discusso in abbreviato, durante il quale la pubblica accusa aveva avanzato una richiesta a 16 anni.

La scelta del rito speciale, presentata dagli avvocati difensori Cristiano Solinas e Sergio Annesi (subito dopo aver ricevuto il decreto di giudizio immediato), ha consentito all’imputato di beneficiare dello sconto di un terzo della pena.

Il giudice ha inoltre “azzerato” l’aggravante contestata (ossia che il reato fu commesso nei riguardi del fratello), in ragione del fatto che Scupola aveva provveduto a risarcire, già prima del giudizio, ragione per cui la sorella ha poi ritirato la costituzione di parte civile con l’avvocato Flavio Santoro.

Non appena saranno depositate le motivazioni del dispositivo (entro 90 giorni), che impone anche la libertà vigilata dopo l’espiazione della pena, la difesa valuterà il ricorso in Appello.

La scoperta del corpo e l’arresto

A rinvenire il cadavere di Vincenzo Scupola furono gli agenti di polizia del commissariato di Taurisano, dopo la segnalazione di un passante giunta al 113 che aveva visto due persone, una esanime e immobile, riversa al suolo, dove aveva notato anche del sangue, mentre l’altra, in piedi e poco distante, impugnare un bastone con fare minaccioso.

I sospetti di investigatori e inquirenti si concentrarono sin dalle prime battute sul fratello Nicola che durante l’interrogatorio con la pm Simona Rizzo ammise di aver avuto una colluttazione con il familiare e di averlo colpito per difendersi.

Sottoposto a fermo, durante l’interrogatorio di convalida, davanti al giudice Sergio Tosi, l’indagato ribadì di aver agito per legittima difesa, spiegando che la vittima aveva un carattere difficile e più volte l’aveva minacciato anche di morte.

E stando alla sua versione (qui, tutti i dettagli), il malcapitato l’avrebbe aggredito anche quel giorno, quando lo raggiunse nel suo fondo, sulla strada comunale Fontanelle di Specchia, per chiedergli spiegazioni riguardo al taglio di un serbatoio dell’acqua nel terreno attiguo di cui è proprietario e ammise di averlo fatto per dispetto.

Il gip ritenne il suo racconto inattendibile in più punti e, comunque valutò la reazione sproporzionata all’offesa, confermando così il carcere. Qualche mese dopo, la misura fu alleggerita con quella dei domiciliari con braccialetto elettronico.

