Episodi criminali nel comprensorio casaranese, focus della prefettura

LECCE – Furti, qualche rapina, gli immancabili incendi di veicoli. Ma anche episodi particolari, come esplosioni di colpi d’arma da fuoco, che fossero di tipo intimidatorio ai danni di qualche commerciante o esplosi, si suppone, per difendersi.

Il clima in alcune località della provincia di Lecce, specie nel comprensorio di Casarano, si sta facendo rovente (e non dagli ultimi giorni) per via della recrudescenza di alcuni fenomeni criminali ed è per questo che mercoledì 22 febbraio, alle 17, si svolgerà una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’appuntamento è previsto presso il Municipio di Casarano e, per l’appunto, il tema verterà sulla sicurezza nel territorio, comprendendo anche i comuni vicini, quali Ugento, Taviano, Taurisano, Matino, Racale e Ruffano.

La riunione è stata voluta dal prefetto di Lecce, Luca Rotondi, proprio per discutere di incendi, le cui matrici sono eterogenee, così come di atti predatori e altri casi di cui si sono occupati le cronache. Tutti fatti per i quali sono in corso indagini delle forze dell’ordine e periodici focus in Prefettura, oltre all’intensificazione dei servizi di controllo del territorio. I lavori avranno come obiettivo, in particolare, quello di far sentire, tramite i sindaci e i comandanti delle polizie locali presenti, la vicinanza alle comunità, ascoltandone le istanze.