Atti persecutori nei confronti della ex: condannato in abbreviato a due anni e 4 mesi

LECCE – Una relazione durata da novembre 2020 ad agosto 2021 di cui lui non aveva accettato la fine. Baci sulla bocca e molestie nei confronti della ex compagna, una 48enne del basso Salento: condannato in abbreviato a due anni e 4 mesi di reclusione un 53enne (del quale omettiamo le generalità a tutela della donna, assistita dall’avvocato di fiducia David Maria Alemanno del Foro di Lecce).

Nella giornata di oggi il giudice del Tribunale di Lecce, Sergio Tosi, ha stabilito il verdetto per l’uomo, difeso dall’avvocato Carlo Scarcia. Oltre all’ultimo episodio, che risale al mese di febbraio, l’uomo avrebbe anche molestato la vittima con “visite” nell’abitazione, il controllo del telefonino, messaggi continui sui social e poi anche un’aggressione fisica.

Tanto da essere stato destinatario di una ordinanza di custodia cautelare, su disposizione della gip Alessandra Sermarini per i reati di violenza sessuale e atti persecutori.