Terreni, case e vetture per un milione e 300mila euro: confiscati i beni di due imprenditori

LECCE – Terreni, abitazioni, auto e una moto passano nelle mani dello Stato. Confiscati i beni di due imprenditori per oltre un milione di euro. Risalgono al 14 febbraio scorso i provvedimenti eseguiti dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Lecce ed emessi dalla Corte d’Appello nei confronti dei due salentini accusati di dichiarazione infedele e omesso versamento di ritenute certificate.

Si tratta dell’azienda calzaturiera casaranese ex Golden Life srl e della ex società di vigilanza privata che all’epoca dei fatti si chiamava Velialpol con sede a Veglie. Si specifica che entrambe le società sono ormai chiuse e inattive e che non hanno nulla a che vedere con attuali aziende che riportino eventuali nomi simili.

Tutto è partito da un controllo delle Agenzie delle entrate per gli anni inclusi tra il 2008 e il 2010. Le risultanze investigative hanno messo in luce illecite compensazioni di debiti tributari attraverso crediti fiscali praticamente inesistenti. A cui si sommano le dichiarazioni infedeli e versamenti di ritenute mai effettuati, per un debito complessivo verso l’Erario di quasi un milione e 300 euro. Nei confronti dell’azienda del settore calzaturiero, sono stati sottoposti a vincolo sette beni tra terreni e porzioni di fabbricati. Mentre nei confronti dell’altra azienda, in passato attiva nel settore della vigilanza privata, sono state confiscate risorse finanziarie, 21 beni immobili (tra abitazioni e terreni), due autovetture e una moto.