Consiglio di Stato conferma sentenza del Tar Lecce: reinterpretate linee Pptr su opere in muratura

LECCE – Quanto indicato dal Piano paesaggistico regionale sui muretti a secco non è estensibile alle costruzioni in muratura. È quanto ha stabilito la Sesta sezione del Consiglio di Stato, che ha confermato una sentenza del Tar di Lecce. Il caso riguardava nello specifico la realizzazione di una piscina di 148 metri quadrati, all’interno di una villa nella marina di Ginosa, nel Tarantino, ricadente in una zona residenziale di espansione dichiarata di interesse paesaggistico.

In sede di approvazione del progetto da parte del Comune era intervenuta la Soprintendenza, che, pur riconoscendo la compatibilità della piscina con il contesto ambientale trattandosi di un’opera completamente interrata, aveva preteso la riduzione della superficie a 40 metri, con rifiniture sulla base delle linee guida previste dal Piano Paesaggistico. Quella limitazione è stata impugnata dal proprietario innanzi al tribunale amministrativo del capoluogo salentino, difeso dagli avvocati Pietro e Antonio Quinto, i quali hanno sottolineato come le prescrizioni della Soprintendenza non rientrino nelle specifiche previsioni delle linee guida del Piano Paesaggistico.

Il Tar ha accolto il ricorso, annullando la prescrizione limitativa imposta dalla Soprintendenza, ma il Ministero dei Beni culturali ha proposto appello al Consiglio di Stato affermando che le linee guida del Pptr dettate per i fabbricati rurali vanno applicate alle pertinenze di tutte le nuove costruzioni nelle aree tutelate dal Piano senza distinzioni. I Giudici di Palazzo Spada, accogliendo le tesi difensive, hanno respinto l’appello rilevando che le prescrizioni delle linee guida del Piano paesaggistico non possono essere applicate anche alle situazioni in cui non siano presenti “manufatti in pietra a secco”.