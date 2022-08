Controlli in mare e sulla costa: sequestri sui litorali e multe per quasi 7mila euro

GALLIPOLI - Controlli a tutto tondo sulle occupazioni abusive dei litorali salentini e sul comportamento di natanti, imbarcazioni e acquascooter: verifiche da parte degli uomini e dei mezzi della guardia costiera di Gallipoli nel fine settimana sul territorio di competenza.

A Porto Cesareo, in particolare, è scattato il sequestro di un’area demaniale di circa 6000 mq, mentre a Torre San Giovanni d’Ugento, a seguito di controlli in spiaggia, è stato eseguito il sequestro penale di arredi da spiaggia (ombrelloni e lettini da mare segnaposto), lasciati incustoditi ad opera di ignoti sul demanio marittimo; elevata inoltre una sanzione amministrativa di 1.032,00 euro per violazione delle norme inerenti la fascia di mare riservata alla balneazione.

Le verifiche hanno riguardato anche il rispetto dell’ordinanza balneare della Regione Puglia e di quella della Capitaneria di porto di Gallipoli sulla fascia dei cinque metri lungo la battigia riservata al libero transito, della corretta tenuta delle dotazioni di primo soccorso e delle prescrizioni in capo all’assistente bagnanti. Sono state rilevate e contestate dalle motovedette della Guardia Costiera 2 sanzioni amministrative nei confronti di altrettanti natanti, per un totale di 919,00 euro per aver navigato a motore nella fascia di mare riservata alla balneazione.

Nell’area marina protetta di Porto Cesareo sono state elevate 4 sanzioni amministrative per un totale di 4.543,83 euro, in particolare per aver navigato, talvolta anche senza alcun titolo abilitativo, all’interno del sito protetto, non rispettando i divieti imposti dalle norme di settore e in violazione di quelle inerenti il rispetto della fascia oraria consentita per la navigazione.

Infine, uomini e mezzi della guardia costiera dislocati presso l’Ufficio locale marittimo di Santa Maria di Leuca, sono stati impegnati, in sinergia con la guardia di finanza, in attività di polizia marittima durante le operazioni di rintraccio migranti, giunti sulle nostre coste con due distinte unità durante quest’ultimo weekend.