Lidi e noleggio: salentini nove dei 23 lavoratori in "nero" scovati sulle coste. Due percettori di Rdc

LECCE – Ispezioni contro il lavoro “nero” in Puglia: dei 23 dipendenti irregolari scovati dalla guardia di finanza, nove nel Salento. E in due sono risultati persino percettori di Reddito di cittadinanza. I sopralluoghi, eseguiti nel mese di luglio dal Roan di Bari, il Reparto operativo aeronavale, si sono tradotti in accertamenti economico-finanziari nelle attività commerciali e ristorative delle coste regionali.

Nello specifico, i controlli delle fiamme gialle hanno riguardato le attività di noleggio di Gallipoli e dei suoi litorali, i bar e gli stabilimenti balneari del territorio di Tricase e quelli delle marine di Melendugno. Gli imprenditori sono stati segnalati alle autorità competenti per i successivi sanzioni e approfondimenti di natura fiscale.

Discorso analogo per i due lavoratori impiegati senza contratto, ma fruitori del sostegno economico del Reddito di cittadinanza. Si procederà con il recupero delle somme evase dai datori di lavoro e sottratte alle casse dello Stato.