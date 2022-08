Al setaccio il campo sosta Panareo: trovato anche un fucile mitragliatore

LECCE - Un fucile mitragliatore d'assalto Ak 47, perfettamente funzionante e ben tenuto, è stato trovato insieme a un caricatore e a otto munizioni calibro 7.62 all'interno del campo sosta Panareo, nei pressi di Lecce.

L'arma, di fabbricazione jugoslava, era nascosta in uno scooter abbandonato ed è spuntata fuori nel corso di un controllo mirato condotto ieri, martedì, dagli agenti della squadra mobile della questura, del personale del reparto Prevenzione crimine per la Puglia meridionale di Lecce, del gabinetto provinciale di polizia scientifica, del nucleo cinofili e artificieri della questura di Bari e del IX reparto mobile di Taranto.

Durante l'operazione, che ha interessato l'intera area, sono stati trovati anche 6 chilogrammi circa di marijuana, poco più di un chilo e mezzo di hashish, due pistole di piccolo calibro - di cui una con matricola abrasa - e proiettili di vario calibro. In relazione a questo ritrovamento nei guai è finito un 18enne italiano, M.M., in questo periodo ospite di alcuni parenti che vivono nel campo. Il giovane è stato arresrato e accompagnato in carcere.