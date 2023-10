Corsa contro il tempo: in 50 sul Pollino alla ricerca del 70enne leccese

LECCE – Lungo i sentieri del monte Pollino continuano, a ritmo serrato, le ricerche Lucio Petronio, il 70enne di Lecce che venerdì era impegnato in un’escursione nell'area del santuario della Madonna del Pollino e di Serra Crispo, insieme al figlio. Era stato quest’ultimo, rientrando a valle da solo, a dare l’allarme. A distanza di circa 24 ore è stato poi ritrovato il telefono del disperso, spento.

Con il passare delle ore si è ingrossato il numero dei soccorritori in campo: sono operativi dalla mattinata odierna anche cinque tecnici del Soccorso alpino e speleologico di Puglia che si sono uniti ai colleghi della Basilicata, impegnati dal primo minuto, e a quelli della Calabria, giunti sul posto domenica. In tutto, sul campo ci sono una cinquantina di unità e tra queste anche gli uomini del Soccorso alpino della guardia di finanza provenienti dalla vicina Calabria. Le condizioni meteo continuano a essere buone, in relazione al periodo, ma è chiaro che in casi come questo il fattore tempo è determinante.

Senza esito, almeno finora, anche le ricerche in mare del pescatore di Porto Cesareo Luigi Peluso di cui non si hanno notizie da giovedì quando la barca con cui era uscito è stata ritrovata, a motore acceso, nelle acque antistanti località Frascone. Nonostante gli sforzi profusi nella giornata odierna, con l'ausilio dei sommozzatori, il mare non ha dato risposte. La sindaca di Porto Cesareo ha voluto ringraziare tutti coloro che sono impegnati nelle ricerche: “La capitaneria, i sommozzatori, i vigili del fuoco, il personale dell'area marina protetta e la guardia di finanza saranno presenti anche oggi per perlustrare con i mezzi a disposizione l'intera zona - aveva scritto in un post nella tarda mattinata -. Ringrazio i volontari, pescatori e non, che in questi giorni hanno contribuito a cercare Luigi e li esorto a non mollare. Grazie a tutti”.